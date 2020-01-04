ЯКУТСК, 4 янв — ПРАЙМ. Энергетики обратились в полицию из-за отключения, произошедшего в городе Мирном Якутии, сообщает пресс-служба западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".

Как отметили в ведомстве, в пятницу энергетики устраняли повреждение радиатора охлаждения трансформатора на подстанции 110 кВ " Западная" в городе Мирном, нанесенное неизвестными лицами. На время работы автоматики повторного включения под ограничение попали жители Мирного.

"На подстанции "Западная" на радиаторе охлаждения трансформатора 4 Т энергетики обнаружили пулевое отверстие. Информация передана в полицию. Ведется следствие. Бригада специалистов службы изоляции перенапряжений и испытаний ЗЭС ведет ремонтные работы на трансформаторе. Ограничений электроснабжения потребителей нет", — доложили в пресс-службе.