МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бизнес уходит из офшоров в виртуальный мир, и это становится серьезным вызовом для налоговых органов мира — глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин посвятит этой проблеме свой доклад 16 января в рамках панельной дискуссии "Налоги в цифровом мире" деловой программы Гайдаровского форума-2020.

"Цифровые технологии и глобализация породили новые модели бизнеса, создающие новые угрозы для бюджетных поступлений. Едва международному сообществу удалось прийти к согласию относительно необходимости решения проблемы налоговой прозрачности офшоров в материальном мире, как бизнес начал уходить в виртуальный мир и опять становиться невидимым для налоговых органов. Отдельные страны в одностороннем порядке совершают попытки решения проблемы налогообложения цифрового бизнеса, однако они усиливают налоговую неопределенность и создают угрозу двойного налогообложения", — цитирует пресс-служба главу ФНС.

Он отметил, что международное сообщество уже начинает формировать консенсус вокруг новых подходов к налогообложению в цифровом мире.

"Формирующаяся налоговая система отходит от концепции постоянного представительства, пересматривает отношение к принципу вытянутой руки и предоставляет государствам новые права в сфере налогообложения прибыли. Также растет понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы", — пояснил он.

Мишустин отметил, что современные институты международного налогообложения закладывались в начале ХХ века и отвечали требованиям аналогового мира, но за последние 20 лет лицо экономики изменилось. Теперь основная капитализация концентрируется в цифровых компаниях, а люди и бизнес активно участвуют в цифровой трансформации.

"Человечество находится в процессе цивилизационного перехода к цифровому обществу, и этот процесс носит всепроникающий характер. Развитие цифровых технологий бросает вызовы налоговым системам и делает очевидной необходимость скорейшего их реформирования с учетом новой фазы развития общественных и экономических отношений", — подчеркнул Мишустин.