МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2019 года сократила перечисления в бюджет РФ на 5,5% по сравнению с предыдущим годом — до 5,729 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.
В конце декабря глава службы Владимир Булавин сообщал журналистам, что ФТС России исполнит или немного перевыполнит план по перечислению средств в бюджет по итогам 2019 года, который составляет 5,639 триллиона рублей.
"За 2019 год сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5,729 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Объем перечислений в бюджет в 2018 году составлял 6,063 триллиона рублей, сообщала ФТС.
За декабрь 2019 года ФТС перечислила в бюджет 554,15 миллиарда рублей, что на 15,2% меньше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/state_regulation/20200114/830788353.html