МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2019 года сократила перечисления в бюджет РФ на 5,5% по сравнению с предыдущим годом — до 5,729 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

В конце декабря глава службы Владимир Булавин сообщал журналистам, что ФТС России исполнит или немного перевыполнит план по перечислению средств в бюджет по итогам 2019 года, который составляет 5,639 триллиона рублей.

"За 2019 год сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5,729 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Объем перечислений в бюджет в 2018 году составлял 6,063 триллиона рублей, сообщала ФТС.

За декабрь 2019 года ФТС перечислила в бюджет 554,15 миллиарда рублей, что на 15,2% меньше, чем годом ранее.