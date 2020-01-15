МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Все социальные решения, которые объявил президент РФ, будут в полном объеме профинансированы в этом году, заявил журналистам первый вице-премьер — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В текущем году в полном объеме эти задачи будут финансово обеспечены", — ответил Силуанов на вопрос о финансовом обеспечении мер, объявленных президентов в среду во время послания Федеральному собранию.

Владимир Путин во время послания назвал ряд важных решений демографического вопроса в стране: в том числе, увеличение материнского капитала, причем выплачивать его, по мнению президента, необходимо уже после рождения первенца; введение новых пособий на детей; обеспечение всех российских школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Силуанов после объявления послания дал оценку объемам необходимых для этого дополнительных ресурсов федерального бюджета на 2020 год в 400-450 миллиардов рублей.

По словам главы Минфина, на эти цели могут быть, в том числе, направлены остатки бюджетных средств, которые были сформированы в прошлом году. По информации Счетной палаты, их общий объем составил 1,115 триллиона рублей.