15 янв — Dow Jones. Банки делают все возможное, чтобы доказать расхожее политическое выражение: главное – это экономика, глупый!

Да, низкие ставки продолжают осложнять жизнь кредиторам. Но пока в американской экономике не наблюдается особых проблем, крупные банки, похоже, хорошо подготовлены к тому, чтобы нивелировать многие пагубные последствия ставок. Ослабление напряженности, связанной с торговой войной, умеренные ставки РЕПО и улучшение настроений в бизнес-кругах – все это в IV квартале оказало поддержку отделам трейдинга и консалтинговых услуг банков. Выручка в указанных бизнесах в минувшем квартале резко выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, обеспечив существенный подъем суммарной выручки в JPMorgan Chase и Citigroup.

И даже когда речь заходит о ставках, одним из уроков, которые следует извлечь из прошлого квартала, вероятно, должно стать то, что результаты банков определяют не только ставки ФРС, но и кривизна кривой доходности (разница между краткосрочными и долгосрочными ставками). Наклон этой кривой, которая обычно считается барометром настроений в отношении экономических перспектив, в IV квартале заметно улучшился для банков.

Банки в основном финансируются по краткосрочным ставкам и держат долгосрочные инструменты в качестве инвестиций и торговых инструментов. Хотя доходность по краткосрочным ставкам, как правило, ниже, в марте прошлого года кривая доходности приобрела отрицательный угловой коэффициент. Это отчасти было связано с возросшими ожиданиями рецессии. Свой нормальный вид кривая приобрела в начале октября после ослабления страхов насчет рецессии. Доходность ориентирных 10-летних гособлигаций США в конце 2019 года была примерно на 0,4 процентного пункта выше доходности 3-месячных векселей.

Уолл стрит

Гадания на финансовой гуще. Как отчетность компаний США повлияет на фондовые индексы

Преимущества увеличения кривизны наклонной проявилось на балансе торговых операций банков, где учитываются более долгосрочные корпоративные и государственные облигации. Эти балансы в IV квартале выросли, что свидетельствует о сильном спросе клиентов на услуги трейдинга. Отчасти это стало возможным благодаря успешным действиям ФРС по сдерживанию рыночной волатильности с помощью операций РЕПО, а также благодаря улучшению ситуации на рынке в конце года.

В IV квартале на балансах отделов трейдинга JPMorgan было в среднем на 26% больше долговых инструментов, чем годом ранее, а ценных бумаг, предназначенных для торговли, в Citigroup оказалось на 18% больше. Причем эти активы принесли Citigroup в минувшем квартале больше дохода, чем в 3-м квартале, обеспечив постепенный общий рост маржи чистого процентного дохода банка. Хотя доходность долговых инструментов JPMorgan, предназначенных для торговли, немного снизилась, это снижение было не таким существенным, как в случае с другими активами. В целом, выручка JPMorgan от торговли инструментами с фиксированной доходностью, включая комиссионные, подскочила на 86% по сравнению с IV кварталом 2018 года, а в Citigroup – на 49%.

Эти два банка сумели ослабить влияние низких ставок за счет наращивания своих кредитных балансов. Впрочем, у JPMorgan в этом вопросе есть некоторая оговорка – он сейчас пытается сократить объем ипотечных кредитов в связи с высокими начислениями на капитал по ним. Потребительские кредиты в прошлом квартале вновь резко выросли, особенно по кредитным картам. Рост корпоративных займов оказался более сдержанным. Например, в JPMorgan он составил 2% по миру в целом. Объем корпоративного кредитования в Citigroup увеличился на 4% в Северной Америке, тогда как в мире он снизился. При этом в обоих банках совокупная выручка в консалтинговых подразделениях, специализирующихся на слияниях и фандрайзинге, повысилась на 5% благодаря усилению активности в сегменте сделок в конце прошлого года.

"Ситуация в трейдинге определенно стабилизировалась, — сказала аналитикам финансовый директор JPMorgan Дженнифер Пепшак. – Мы отмечаем некоторое улучшение настроений, что, как мне кажется, способствовало общему повышению результатов в IV квартале".

Высокие оценки банков подразумевают, что они не только смогут поддержать рост, но и подкрепить свою способность добиваться прибыли. Так, JPMorgan и Citigroup повысили свои показатели эффективности: непроцентные расходы в структуре выручки этих банков в общей сложности сократились с 59% до 57%.

Дела в Wells Fargo сейчас обстоят по-иному: в минувшем квартале он столкнулся с более высокими расходами как следствие давнего скандала с фиктивными счетами.

Хотя угроза резкого роста кредитных расходов по-прежнему не устранена, это только подкрепляет мнение, что лучшим другом банков является именно благополучие экономики, а не ставки.

— Автор Telis Demos, telis.demos@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ