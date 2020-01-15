15 янв — Dow Jones. Банки делают все возможное, чтобы доказать расхожее политическое выражение: главное – это экономика, глупый!

Да, низкие ставки продолжают осложнять жизнь кредиторам. Но пока в американской экономике не наблюдается особых проблем, крупные банки, похоже, хорошо подготовлены к тому, чтобы нивелировать многие пагубные последствия ставок. Ослабление напряженности, связанной с торговой войной, умеренные ставки РЕПО и улучшение настроений в бизнес-кругах – все это в IV квартале оказало поддержку отделам трейдинга и консалтинговых услуг банков. Выручка в указанных бизнесах в минувшем квартале резко выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, обеспечив существенный подъем суммарной выручки в JPMorgan Chase и Citigroup.

И даже когда речь заходит о ставках, одним из уроков, которые следует извлечь из прошлого квартала, вероятно, должно стать то, что результаты банков определяют не только ставки ФРС, но и кривизна кривой доходности (разница между краткосрочными и долгосрочными ставками). Наклон этой кривой, которая обычно считается барометром настроений в отношении экономических перспектив, в IV квартале заметно улучшился для банков.

Банки в основном финансируются по краткосрочным ставкам и держат долгосрочные инструменты в качестве инвестиций и торговых инструментов. Хотя доходность по краткосрочным ставкам, как правило, ниже, в марте прошлого года кривая доходности приобрела отрицательный угловой коэффициент. Это отчасти было связано с возросшими ожиданиями рецессии. Свой нормальный вид кривая приобрела в начале октября после ослабления страхов насчет рецессии. Доходность ориентирных 10-летних гособлигаций США в конце 2019 года была примерно на 0,4 процентного пункта выше доходности 3-месячных векселей.

Преимущества увеличения кривизны наклонной проявилось на балансе торговых операций банков, где учитываются более долгосрочные корпоративные и государственные облигации. Эти балансы в IV квартале выросли, что свидетельствует о сильном спросе клиентов на услуги трейдинга. Отчасти это стало возможным благодаря успешным действиям ФРС по сдерживанию рыночной волатильности с помощью операций РЕПО, а также благодаря улучшению ситуации на рынке в конце года.

В IV квартале на балансах отделов трейдинга JPMorgan было в среднем на 26% больше долговых инструментов, чем годом ранее, а ценных бумаг, предназначенных для торговли, в Citigroup оказалось на 18% больше. Причем эти активы принесли Citigroup в минувшем квартале больше дохода, чем в 3-м квартале, обеспечив постепенный общий рост маржи чистого процентного дохода банка. Хотя доходность долговых инструментов JPMorgan, предназначенных для торговли, немного снизилась, это снижение было не таким существенным, как в случае с другими активами. В целом, выручка JPMorgan от торговли инструментами с фиксированной доходностью, включая комиссионные, подскочила на 86% по сравнению с IV кварталом 2018 года, а в Citigroup – на 49%.

Эти два банка сумели ослабить влияние низких ставок за счет наращивания своих кредитных балансов. Впрочем, у JPMorgan в этом вопросе есть некоторая оговорка – он сейчас пытается сократить объем ипотечных кредитов в связи с высокими начислениями на капитал по ним. Потребительские кредиты в прошлом квартале вновь резко выросли, особенно по кредитным картам. Рост корпоративных займов оказался более сдержанным. Например, в JPMorgan он составил 2% по миру в целом. Объем корпоративного кредитования в Citigroup увеличился на 4% в Северной Америке, тогда как в мире он снизился. При этом в обоих банках совокупная выручка в консалтинговых подразделениях, специализирующихся на слияниях и фандрайзинге, повысилась на 5% благодаря усилению активности в сегменте сделок в конце прошлого года.

"Ситуация в трейдинге определенно стабилизировалась, — сказала аналитикам финансовый директор JPMorgan Дженнифер Пепшак. – Мы отмечаем некоторое улучшение настроений, что, как мне кажется, способствовало общему повышению результатов в IV квартале".

Высокие оценки банков подразумевают, что они не только смогут поддержать рост, но и подкрепить свою способность добиваться прибыли. Так, JPMorgan и Citigroup повысили свои показатели эффективности: непроцентные расходы в структуре выручки этих банков в общей сложности сократились с 59% до 57%.

Дела в Wells Fargo сейчас обстоят по-иному: в минувшем квартале он столкнулся с более высокими расходами как следствие давнего скандала с фиктивными счетами.

Хотя угроза резкого роста кредитных расходов по-прежнему не устранена, это только подкрепляет мнение, что лучшим другом банков является именно благополучие экономики, а не ставки.

— Автор Telis Demos, telis.demos@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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