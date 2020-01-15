МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 января 2020 года составили 554,359 миллиарда долларов против 542,029 миллиарда долларов на 1 декабря 2019 года, сообщил Банк России.

За декабрь прошлого года резервы выросли на 12,3 миллиарда долларов, или на 2,27%.

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Таким образом, за 2019 год международные резервы РФ увеличились на 85,9 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.