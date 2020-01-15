МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России с 10 по 13 января составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,4%, сообщает Росстат.

"За период с 10 по 13 января 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала января – 100,4% (справочно: январь 2019 г. – 101,0%)", — говорится в сообщении.

В период с 1 по 9 января, рост цен составлял 0,3%.

За период с 10 по 13 января цены на пшено снизились на 0,7%, куриные яйца – на 0,4%, сахар-песок – на 0,3%, подсолнечное масло и шлифованный рис – на 0,2%, на свинину, мясо курицы, вермишель и печенье – на 0,1%. Одновременно с этим выросли цены на гречневую крупу на 0,4%, на вареную колбасу и жирный творог – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на свежие огурцы – 3,3%, на помидоры – 2,1%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизтопливо – выросли на 0,1%.

Ранее в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил журналистам, что инфляция в РФ в первом квартале будет близкой к 2% в годовом исчислении. В своем обзоре Минэкономразвития оценивало замедление инфляции в январе до 2,5-2,6%, а в первом квартале — до 2,2–2,3% в годовом выражении.

По итогам 2019 года, по данным Росстата, инфляция в РФ составила 3%.