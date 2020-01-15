МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, предложенный на должность премьер-министра РФ, создал в стране еще один "центр управления полетами" в сфере налогов, а на посту премьера ему предстоит найти баланс между всеми бюджетами страны, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Медведева. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Мишустина на должность премьер-министра. Госдума в четверг 16 января рассмотрит назначение Мишустина.

"По Мишустину могу сказать, что, конечно, он технократ, который в хорошем смысле этого слова может перевернуть устаревшие, затхлые системы и сделать из них одни из самых современных. Стоит только войти в налоговую службу, центр управления полетами, не хуже чем космический в Королёве", — заметил Титов.

По его словам, там видна вся страна, можно видеть, например, за какую цену был продан хлеб в Петропавловске-Камчатском или сколько заплатил налогов ИП Сидоров в Калининграде. "Это стало возможно в том числе с введением новой системы контрольно-кассовой техники, который институт уполномоченных помогал внедрять, даже создали штаб с ФНС — чтобы облегчить ситуацию для бизнеса", — подчеркнул собеседник агентства.

"Сегодня Мишустин один из тех, кто видит и понимает экономику лучше всех, но он стоял по другую сторону, он использовал свои навыки в интересах государства и четко выполнял поставленную задачу — увеличивать доходы бюджета. Теперь он должен отвечать за развитие экономики и должен работать не только на бюджет государства — то есть правительства, а на развитие экономики всей страны, то есть на бюджеты и бизнеса, и домохозяйств, и всех людей", — продолжил Титов.

"Ведь бюджет страны в целом — это сумма всех этих бюджетов. От того сможет ли он найти баланс между этими бюджетами, а ещё предложить новые пути в экономической политике, которые бы привели к росту, росту инвестиций, росту бизнеса, росту экономики и будет зависеть его новый успех. А эта задача посложнее, чем чисто фискальная", — заключил он.