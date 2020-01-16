МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что при изменениях Конституции страны на фоне повышения значения парламента есть необходимость в увеличении также роли премьер-министра и его статуса.

"Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус", — прокомментировал глава СП предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ.

Напомним, что накануне, 15 января, президент в своем послании Федеральному собранию предложил доверить нижней палате парламента (Госдуме) утверждение кандидатуры премьер-министра, а затем по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров.

В настоящее время в России президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, а после этого уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

"В данном случае в небольшом объеме повышается роль парламента и его статус", — отметил Кудрин и пояснил, что в такой ситуации премьер становится больше подответственен парламенту.

Путин, объясняя предложенные им изменения, отметил, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.