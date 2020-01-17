МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в четвертом квартале 2019 года составил 3,4 миллиарда долларов против оттока в 700 миллионов долларов годом ранее, сообщается в материалах Банка России "Оценка платежного баланса Российской Федерации за январь-сентябрь 2019 года".

При этом по итогам 2019 года приток составил 22,2 миллиарда долларов против оттока в 5,3 миллиарда долларов годом ранее.

Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2019 году выросли до 26,9 миллиарда долларов с 5,9 миллиарда в 2018 году, сообщается в материалах ЦБ.

Таким образом, объем прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ в за год вырос в 4,6 раза.

В том числе в четвертом квартале был зафиксирован приток инвестиций в 2,7 миллиарда долларов.