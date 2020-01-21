МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам 2019 года снизила производство стали по сравнению с уровнем 2018 года на 1,6% — до 12,463 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск чугуна за год вырос на 1,6% — до 10,013 миллиона тонн. Продажи товарной металлопродукции продукции составили 11,316 миллиона тонн, снизившись на 3%.

В четвертом квартале прошлого года выпуск стали по группе относительно предыдущего квартала сократился на 3,9%, до 3,070 миллиона тонн, чугуна – увеличился на 1,7%, до 2,604 миллиона тонн. Продажи металлопродукции упали на 4%, до 2,781 миллиона тонн в квартальном сопоставлении.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2018 году группа снизила производство стали на 1,5% — до 12,66 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.