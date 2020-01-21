МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Evraz plc на уровне "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "BB+".

"Рейтинги Evraz отражают комплексный характер операций компании, высокую самообеспеченность сырьем и конкурентоспособный финансовый профиль, что обеспечивает хорошую доходность его российских активов", — объясняет свое действие агентство.

Fitch ожидает, что в течение следующих трех лет рост капиталовложений группы увеличится для реализации нескольких масштабных проектов, а её финансовая политика будет поддерживать свободный денежный поток (FCF) в более слабых рыночных условиях.

Агентство также отмечает, что долг Evraz останется умеренным, поскольку чистый леверидж, скорректированный к средствам от операционной деятельности (FFO), будет оставаться на уровне 1,8x-2,0x.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основной акционер — кипрская Lanebrook Ltd., которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, до 13,019 миллиона тонн.