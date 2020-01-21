МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Правительству РФ необходимо будет уточнить планы реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития с учетом новых задач, которые появились после послания президента, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

"Кроме того, хотел остановиться на следующем. Нам с учетом мер, которые определены в послании, необходимо уточнить план по реализации национальных целей развития — он утвержден правительством РФ. Но в связи с новой постановкой задач он требует корректировки. Второе: нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов и с учетом тех задач, которые нам не удалось решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год", — сказал он.

Силуанов отметил, что Минфин подготовил предложения об источниках финансирования задач из этого послания. Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в размере более 4 триллионов рублей, напомнил он.

"Определены источники, источники есть на реализацию тех задач, которые поставлены в послании. И большая часть, значительная и основная часть — это ресурсы федерального бюджета", — продолжил Силуанов.

"Мы сейчас приступили к подготовке поправок в закон о бюджете. В соответствии с вашими поручениями в течение месяца министерство финансов вместе с заинтересованными ведомствами подготовят необходимые поправки. В этой связи хотел бы обратиться к коллегам, чтобы все нормативные документы, нормативно-правовые акты, которые требуются во исполнение послания, были также в этот период отработаны", — добавил министр, отметив, что необходимо будет изменить и уточнить государственные программы.