МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением в среду внес много изменений в структуру аппарата правительства РФ, назначив туда большое количество теперь уже бывших сотрудников ФНС.

Так, Валерий Сидоренко, до этого бывший просто замруководителя аппарата, теперь становится первым замом, на своих должностях заместителей главы аппарата останутся Ольга Кривонос и Алексей Уваров.

Бывший глава Департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров также перешел на должность замглавы аппарата. Кроме того, бывший замминистра финансов Илья Трунин будет еще одним замглавы аппарата. Следующим новичком в этой должности станет теперь уже бывший глава комитета по информационной политике Госдумы РФ Леонид Левин.

Несколько новых замглавы аппарата пришли прямиком из ФНС — в том числе Светлана Андрющенко, до этого занимавшая должность замглавы службы, Ольга Чепурина, бывшая начальником управления интерактивных сервисов ФНС, и Игорь Шевченко, также бывший начальником управления в ФНС.

Еще одно новое лицо аппарата — Евгения Боженова, назначенная на должность директора Департамента обеспечения регуляторной политики, была до этого начальником правового управления ФНС.

Руководить протоколом нового премьер-министра России будет бывшая сотрудница ФНС РФ Наталья Савина. Еще одно новое для аппарата правительства лицо — Максим Степанов, назначенный директором Департамента регионального развития и инфраструктуры правительства. До этого он занимал должность первого замглавы Департамента градостроительной политики Москвы.

Кроме того, бывший замминистра культуры Павел Степанов назначен директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства.

Александр Валяев остался директором Департамента протокольного обеспечения правительства, Сергей Вельмяйкин продолжит руководить Департаментом здравоохранения и социального развития, а Марина Волкова — департаментом референтуры главы правительства РФ.

Ряд заместителей директоров департаментов стали их главами — Александр Вишняков в Департаменте кадров правительства, Евгений Комар в Департаменте информационных технологий, Виктор Кузнецов — в Департаменте развития международного сотрудничества.

На своих должностях остались: Андрей Кротов — руководитель секретариата главы правительства, Кирилл Лысогорский — директор Департамента промышленности, Борис Наконечный, назначенный на эту должность Дмитрием Медведевым 4 января этого года, — директор Департамента формирования государственного оборонного заказа, Константин Панферов — директор Департамента правового обеспечения, Николай Решетников — руководитель секретариата главы аппарата правительства, Андрей Ряховский — директор Департамента делопроизводства.

Также продолжат работать на своих местах директор Департамента организационно-технического обеспечения деятельности Игорь Смирнов и директор Департамента экономического развития и финансов Василий Толоко, директор Департамента оборонной промышленности Николай Архипов. Главой аппарата правительства накануне был назначен Дмитрий Григоренко.