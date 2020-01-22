МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Наиболее важной для российской экономики новацией в правительстве эксперты считают смену первого вице-премьера: вместо Антона Силуанова им стал Андрей Белоусов. Это может означать смягчение бюджетной политики, наращивание госрасходов и усиление контроля за реализацией нацпроектов. Что касается экономического блока, то можно говорить как об усилении Минфина, так и об обновлении Минэкономразвития, которое будет в большей степени ориентировано на регионы.

Объявленный накануне новый состав правительства РФ не стал особой неожиданностью – многие предполагали, что наиболее кардинальные изменения коснутся социального блока, культуры, образования и здравоохранения. Однако в экономическом блоке тоже произошли значимые перемены.

Главная из них – возвращение в правительство Белоусова — теперь на должность первого вице-премьера. В этом качестве он будет курировать вопросы экономики и финансов. Сменился глава Минэкономразвития: вместо Максима Орешкина им стал бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Силуанов сохранил пост главы Минфина, но лишился должности первого вице-премьера. Вместе с тем, Минфин был усилен путем передачи в его ведение Росимущества, которое раньше курировало МЭР.

БЕЛОУСОВ ВМЕСТО СИЛУАНОВА

Вероятно, эти решения будут иметь далеко не косметические последствия для экономической политики России, начиная уже с текущего года, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. Больше всего внимания они обращают на замену Силуанова на Белоусова на посту первого зампреда правительства.

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Силуанов всегда проводил консервативную бюджетную политику, защищал бюджетное правило и выступал против раздувания бюджетных расходов. Белоусов, напротив, поддерживает их наращивание, равно как и мобилизацию доходов государства. Его также считают одним из идеологов создания нацпроектов, на реализацию которых власти делают особый акцент. Таким образом, правительство будет сфокусировано не столько на бюджетных вопросах, сколько на проблемах роста.

То, что Силуанов все же сохранил за собой должность министра финансов, указывает на то, что, по крайней мере, в ближайшем будущем бюджетные ограничения по расходам сохранятся: тем не менее, Росимущество будет подотчетно Минфину, правительство сосредоточит свое внимание на росте неналоговых бюджетных доходов, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган назвал понижение Силуанова, который перестал быть первым вице-премьером, сюрпризом. "С одной стороны, ослабление позиций Силуанова может указывать на сбалансированность, которую ценит президент Владимир Путин, с другой, это может привести и к корректировкам преследуемых макроэкономических целей (траты из ФНБ, бюджетное правило)", — считает он.

Эксперт напомнил, что Силуанов хотел бы более плавного расходования "излишков" ФНБ размером в 1 трлн рублей в течение трех лет. Едва ли он будет готов согласиться на изменение параметров бюджетного правила, однако у Белоусова может быть иное мнение на этот счет.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК

По мнению главного экономиста "Эксперт РА" Антона Табаха, в целом можно говорить об усилении Минфина, который был, а теперь еще в большей степени стал "суперминистерством" с особым статусом, вне зависимости от наличия вице-премьерских "лычек" у министра.

В целом экономический блок ждет смена приоритетов и функционала.

"Минэкономики, скорее всего, будет отвечать за качественную отработку нормативной базы и стратегий на федеральном уровне и для регионов, Белоусов за общее видение и реализацию нацпроектов, а свежие идеи, ранее фонтанировавшие в министерстве, будут исходить уже из Кремля", — говорит эксперт.

Экономическая политика будет больше заточена на рост и повышение доходов граждан, чем на бюджетную консолидацию – хотя она признана необходимой и успешной, добавил он.

Новый кабмин: сбалансирован и обновлен, но старожилы остались

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев высказал осторожные оптимистичные ожидания относительно нового министра экономического развития Решетникова. В отличие от теоретика Орешкина, он успел достаточно успешно поуправлять Пермским краем, а значит, подход ведомства может стать более ориентированным на регионы, которые также должны софинансировать нацпроекты.

"Кроме того, Решетникова можно считать человеком Собянина, так как он возглавлял Департамент экономической политики Москвы до 2017 года. Таким образом, московский мэр, несмотря на отсутствие формального назначения в правительство, мог усилить свои позиции за счет нового главы Минэкономразвития, министра науки Фалькова (ректора Тюменского государственного университета), а также сохранения на своем посту Кобылкина и Якушева", — говорит Николаев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО: ОЖИДАНИЯ

По мнению Когана, можно надеяться на то, что новое правительство улучшит диалог с бизнесом, на что нацелен премьер Михаил Мишустин.

"И этот диалог не будет выглядеть в формате указаний, как это было при запуске нацпроектов, когда первый вице-премьер для их финансирования предложил изъять дополнительно более 500 млрд рублей сверхдоходов металлургических и химических компаний", — считает он.

В недавнем прошлом Белоусов в числе мер по ускорению роста экономики назвал и улучшение инвестиционного климата, которое должно произойти не только за счет запуска регуляторной гильотины, но и благодаря сокращению давления государства. Бизнесу остается только смотреть: останется ли это в форме деклараций или же все-таки структурные реформы не заставят себя ждать, полагает Коган.

Что касается произошедших в других блоках перемен, то и по выступлениям чиновников, и по назначениям, и по предстоящей коррекции бюджета больше всего претензий было к социальному блоку и наибольшие изменения произошли именно там, констатировали эксперты. Реализовывать объявленные властями меры соцподдержки и распределять деньги будут уже новые люди.

Министром связи стал выходец из "Ростелекома" Максут Шадаев, который может реанимировать "цифровую экономику", являющуюся одним из приоритетов правительства, считает Коган. К ноябрю по программе было освоено только 20% из предусмотренных планом средств.

В то же время в правительстве сохранился и прежний костяк — Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Александр Новак и другие, к которым едва ли были какие-то нарекания, добавил он.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦБ

Не менее важной темой остается степень координации правительственных программ с деятельностью ЦБ в части управления инфляцией и процентной политикой. Здесь пока слишком много неясностей. Можно предположить, что новое правительство выглядит более сложным для ЦБ, который в прошлом выигрывал от координации ужесточения бюджетной и монетарной политики при замедлении темпов инфляции до своего ориентира, считает Орлова.

В дальнейшем велика вероятность смягчения бюджетной политики, особенно если реализация нацпроектов в 2020 году не сможет обеспечить ожидаемые темпы роста ВВП. Ведь Путин ставит задачу, обеспечить рост экономики РФ более быстрыми темпами, чем мировой ВВП, уже в 2021 году. Но бюджетное смягчение, в свою очередь, грозит ускорением инфляции, контроль над которой – важнейшая задача регулятора.

Эту задачу из ведения Банка России никто не убирал, а бюджетная политика, возможно, усложнит ее выполнение. Гипотетически такая ситуация ставит много вопросов и перед регулятором, и перед экономическим блоком, который будет курировать Белоусов. Как они решат эти вопросы – покажет время.