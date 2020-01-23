МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг золотодобывающей компании "Полюс" на уровне "ВВ" и улучшило прогноз до позитивного со стабильного, сообщило на своем сайте агентство.

"Позитивный прогноз указывает на возможность повышения рейтинга, если компания сохранит соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу на уровне выше 50%, в том числе и после принятия решения об использовании месторождения Сухой Лог", — объясняет рейтинговое действие агентство.

В сентябре прошлого года "Полюс" завершил бурение на месторождении Сухой Лог. Компания также сообщала, что планирует завершить ТЭО проекта к 2021 году.

S&P сообщило, что, согласно оценкам агентства, соотношение FFO к долгу в 2019 году достигло 57-62%. Агентство ожидает сохранения показателя выше 50% еще на протяжении двух лет, так как цена на золото выросла и в настоящее время составляет 1550 долларов за унцию.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы.