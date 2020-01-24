МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб по сравнению с предыдущим годом на 5%, до 3,8 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании объясняют снижением отгрузки как бесшовных (на 5%, до 2,625 миллиона тонн), так и сварных труб (на 5%, до 1,176 миллиона тонн), что главным образом связано со слабыми результатами Американского дивизиона. Объем отгрузки труб нефтегазового сортамента (OCTG) сократился на 11%, до 1,738 миллиона тонн.

В четвертом квартале 2019 года общий объем отгрузки уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 8%, до 870 тысяч тонн, в основном из-за снижения общего объема отгрузки в Американском дивизионе и объема отгрузки сварных труб в Российском дивизионе. В том числе бесшовных труб было отгружено 621 тысяча тонн (-5% к предыдущему кварталу), сварных – 249 тысяч тонн (-14%). Отгрузки труб OCTG сократились на 10%, до 375 тысяч тонн.

В текущем году ТМК ожидает, что потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию. Объем отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе, по прогнозу ТМК, может остаться стабильным по сравнению с 2019 годом, в основном за счет спроса на высокомаржинальную трубную продукцию.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2018 года увеличила отгрузку стальных труб на 6% — до 4 миллионов тонн.