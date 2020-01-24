МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Цены производителей промышленных товаров в России в декабре замедлили снижение до 0,4% с 0,8% в ноябре, в годовом выражении снижение составило 4,3%, сообщает Росстат.

В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года цены на гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства увеличились на 4,5%, соль – на 4,2%, сырую нефть, асбест и уголь, за исключением антрацита, коксующегося угля и бурого угля – на 3,3%. При этом цены на железорудные окатыши (окисленные) снизились на 18%, железорудный доменный агломерат – на 13,9%, янтарь – на 11,9%, товарную железную руду необогащенную – на 11,6%.

В металлургическом производстве снизились цены на ферромолибден на 21,3%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки – на 17,6%, прутки, профили и проволоку цинковые; плиты, листы, полосы или ленту и фольгу цинковые – на 14,9%, феррованадий – на 10%. При этом выросли цены на колеса цельнокатаные на 12,7%, сурьму необработанную – на 12,2%.

В производстве химических веществ и химических продуктов техническая газовая сера стала дешевле на 67,3%, фенолы – на 16,6%, бензолы – на 15,2%, уксусная кислота – на 12%, этиленгликоль (этандиол) – на 7,5%.

В 2018 году цены производителей промышленных товаров в России, по данным Росстата, выросли на 11,7%.