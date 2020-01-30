МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Еvraz в 2019 году нарастил выпуск стали на 6,1% по сравнению с предыдущим годом — до 13,814 миллиона тонн, сообщает компания.

Положительную динамику в компании связывают с ростом объемов выплавки чугуна на ЕВРАЗ ЗСМК. "Такая динамика объясняется тем, что капитальный ремонт доменной печи N1 комбината в 2019 году был менее продолжительным и сложным (категория III), чем капитальный ремонт доменной печи N3 в 2018 году (категория II)", — говорится в сообщении. При этом российские предприятия группы увеличили выпуск стали на 9%, до 11,953 миллиона тонн, североамериканские — сократили на 1,9%, до 1,861 миллиона тонн.

Добыча рядового коксующегося угля увеличилась на 8,1%, до 26,14 миллиона тонн "вследствие роста объемов производства на шахтах Осинниковская, Ерунаковская и Усковская, где было улучшено проведение ремонтов и обслуживание оборудования". Производство концентрата коксующегося угля сократилось на 1,6%, до 15,923 миллиона тонн, железорудного сырья (ЖРС) — возросло на 1,8%, до 13,765 миллиона тонн.

Продажи стальной продукции выросли на 10,4%, до 13,502 миллиона тонн, включая 5,844 миллиона тонн полуфабрикатов (рост на 22,8%) и 7,658 миллиона тонн готовой продукции (рост на 2,4%). Рост продаж полуфабрикатов в компании объяснили увеличением экспортных поставок российских предприятий группы на фоне наращивания их производства и существенным увеличением объемов продаж слябов в Северную Америку, где наблюдался повышенный спрос со стороны потребителей. Продажи угольной продукции сохранились на уровне 11,053 миллиона тонн, ЖРС — упали на 42,5%, до 1,134 миллиона тонн, готовой ванадиевой продукции — увеличились на 4,3%, до 12,883 тонны.

Выпуск стали в четвертом квартале вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 3,45 миллиона тонн благодаря увеличению объемов выплавки стали на ЕВРАЗ ЗСМК после окончания планового ремонта оборудования в июле-августе. Продажи стальной продукции увеличились на 6,6%, до 3,609 миллиона тонн, в том числе реализация полуфабрикатов выросла на 17,7%, до 1,699 миллиона тонн, готовой продукции — снизилась на 1,7%, до 1,91 миллиона тонн. Продажи угольной продукции сократились на 14,9%, до 2,514 миллиона тонн, ЖРС — выросли на 68,5%, до 273 тысяч тонн, ванадиевой продукции — снизились на 2%, до 3,514 тонны.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственные железорудные активы на 78% покрывают потребность металлургических комбинатов в сырье. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович, а также его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов.