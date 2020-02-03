МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Эксперты крупнейшего банка в Северной Европе Nordea Bank прогнозируют рост курса европейкой валюты до 71 рубля, а в следующем 2021 году — выше отметки в 80 рублей за евро, пишет РИА Новости.

В Nordea считают, что непредсказуемость экономической политики США заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.

В "Обновленном прогнозе курса рубля" специалисты Nordea Bank отмечают, что в первом квартале текущего 2020 года российской национальной валюте ничего не угрожает. "Подписание первой фазы соглашения Китая и США поставило на паузу торговую конфронтацию; центробанки мира продолжают смягчение денежной политики, и спрос на российские долговые бумаги иностранных инвесторов сохраняется", —говорится в прогнозе.

К апрелю евро может подешеветь до 65,9 рубля, доллар может опуститься до 60,5 рубля, считают в банке.

Но со второго квартала "настроения на глобальных площадках несколько ухудшатся". ФРС США может сократить объем скупки активов. Также по мере приближения президентских выборов в США участники финансового рынка начнут задумываться о перспективе реэскалации торговых войн. "На этом фоне к концу года доллар подорожает до 61,5 рубля, евро — до 71,9. В 2021-м ослабление рубля ускорится: доллар поднимется до 66, евро — до 80,5", — говорится в прогнозе Nordea.

У России есть и другие нерешенные проблемы. Это, пишет РИА Новости, сырьевая зависимость экспортных доходов, низкий уровень конкуренции и инноваций, а также неблагоприятная регулятивная среда. Еще два отрицательных фактора: санкции и долгосрочные демографические трудности.