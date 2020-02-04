МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением объединить существующие реестры отечественного ПО в единый маркетплейс цифровых решений для госструктур и госкомпаний. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердил сам Щельцин.

В РФ с 2016 года действует реестр отечественного ПО, которому должны отдавать предпочтение госорганы при закупках софта. С 2019 года эта мера распространена на госкомпании. В январе 2013 года постановлением правительства создана ФГИС "Национальный фонд алгоритмов и программ" (НФАП), которая предназначена для сбора, обработки и хранения созданных или приобретенных с привлечением средств бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов программ, проектной, технической документации к ним, а также для обеспечения доступа госорганов к этим программам.

АНО "Цифровые платформы" предлагает объединить эти два ресурса.

"Необходимо преобразовать единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и "Национальный фонд алгоритмов и программ" по модели ГЧП в новый маркетплейс цифровых решений для госструктур и госкомпаний. Уважаемый Михаил Владимирович, предлагается Минкомсвязи России совместно с экспертами АНО "Цифровые платформы" и заинтересованными ФОИВ подготовить и внести в установленном порядке в правительство РФ проект постановления по модернизации реестра отечественного ПО и НФАП", — говорится в письме.

"В условиях маломасштабного внутреннего спроса на цифровые решения внутри страны и высокой конкурентности мировых рынков мы просто обязаны перейти к внедрению ведущих отечественных цифровых разработок во всех субъектах России, федеральных органах исполнительной власти и госкомпаниях, а также продвигать эти практики на дружественные рынки ЕАЭС за счет комплекса информационных и нормативных работ", — сказал РИА Новости Щельцин.

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В письме, в частности, предлагается модифицировать НФАП до отечественного аналога сервиса совместной разработки GitHub (крупнейшая платформа для хостинга и совместной разработки IT-проектов, объединяющая репозиторий проектов с открытым кодом – ред.), обеспечив возможность повторного использования ранее созданного ПО в рамках госзаказа. Также предлагается создать единое пространство для цифровых решений, разрабатываемых для государства с открытым или закрытым кодом.

По мнению Щельцина, в новом сервисе должна содержаться информация о российском ПО – его функциональных характеристиках, результатах тестирования, внедрения, совместимости с другими решениями и т.д. Также необходимыми атрибутами маркетплейса должны стать сервисы поддержки отечественных производителей при разработке ПО (автоматическое сканирование на безопасность кода и соответствие стандартам ФСТЭК и ФСБ, техническая проверка совместимости программных продуктов между собой) и отраслевая информационно-просветительская поддержка разработчиков, считает глава АНО.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Как говорится в письме, в случае реализации этого проекта удастся сократить затраты государства на ведение реестров и поддержку просветительской работы (от 30 миллионов рублей ежегодно).

Кроме того, рассчитывают в АНО, это может привести к увеличению инвестиционной привлекательности российского ИТ-бизнеса, создать более 30 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест за счет перенаправления половины закупок иностранного ПО на российское ПО уже к 2021 году.

НЕДОСТАТКИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Согласно анализу госзакупок в сфере ИКТ, проведенному АНО "Цифровые платформы", органы власти в 2019 году продолжили активно закупать зарубежное ПО, что приводит к отставанию от планов по закупкам отечественного софта на 10-15%.

В письме отмечается, что в РФ зарегистрировано 70 тысяч отечественных технологичных продуктов и 10 тысяч ИТ-компаний, но при этом в реестр российского ПО внесено лишь 6 тысяч наименований продуктов от 2 тысяч компаний. При этом сами разработчики не обладают достаточными ресурсами и навыками для популяризации своих продуктов, отмечает АНО.

"Несмотря на всю уже сформированную поддержку — постановлений правительства РФ, мер преференций и льгот, информационных ресурсов и каталогов цифровых практик, — так и не была сформирована единая доверительная экосистема между всеми ответственными исполнителями в вопросе продвижения и применения российского программного обеспечения", — констатирует автор письма.