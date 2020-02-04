МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о том, что Киев рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции. Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком".

"У нас сейчас пять исков против России — и все они на стадии определения принадлежности… если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдёт к рассмотрению по существу", — отметил Малюська и добавил, что этот процесс может занять годы.

"Но мы не отступаем назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью представления ещё одного-двух исков в ближайшее время", — пояснил он.

По его мнению, это "вопрос инициативы". Минюст сейчас занимается сбором доказательств и обоснований своих требований к России и пытается получить юридическую поддержку из-за границы.

"Пусть это будет сюрпризом", — ответил Малюська на вопрос о предмете искового заявления.

Напомним, что в начале января текущего года в "Нафтогазе Украины" заявили о планах подать новые иски по отношению к России по вопросам крымских активов на сумму свыше $7 млрд.