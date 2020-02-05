МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Банк России не рассматривает в ближайшие годы вопрос о выходе из капитала Московской биржи, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Была история, даже был закон, который обязывал нас выйти, но в связи с изменениями геополитической ситуации было принято решение о целесообразности сохранения небольшой доли Центральным банком, а она сегодня небольшая, на неопределенный срок", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли ЦБ РФ выход из капитала Московской биржи.

"Пока геополитическая ситуация не изменилась. Мы не рассматриваем на ближайшие годы вопрос о выходе", — добавил он.

В настоящее время ЦБ РФ принадлежит доля в 11,78% Московской биржи.