МОСКВА, 5 фев — Прайм. Новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил, что планирует точечные изменения в руководстве министерства.
"Точечные изменения", — сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он менять команду.
Пока в составе руководства были два изменения — статс-секретарем, заместителем главы Минкомсвязи назначена Людмила Бокова, которая ранее занимала пост первого зампреда комитета Совета федерации по конституционному законодательству. Кроме того, замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра.
В настоящий момент у главы Минкомсвязи 10 заместителей.
https://1prime.ru/state_regulation/20200205/830896208.html