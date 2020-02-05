МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной — ред), это встречная инициатива — создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", — сообщил Белоусов.

Он отметил, что реализация нацпроектов будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику. "Поэтому потребуется тонкая, буквально филигранная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции", — заявил он.

"В перспективный период основной резерв импортозамещения лежит в сфере закупок российской техники в рамках расходов национальных проектов. Эти расходы в части машин и оборудования составляют более 6 триллионов рублей", — сказал Белоусов.

Примерно половина этих средств — 3,2 триллиона рублей, по словам первого вице-премьера, могут и должны быть направлены на закупки продукции российского машиностроения, в том числе 1,4 триллиона рублей — в рамках диверсификации ОПК.

ПРИРОСТ ВВП

Белоусов также заявил, что рост потребления при реализации социальных мер послания президента РФ даст дополнительный прирост оборота розничной торговли на 1% в год или 0,3% прироста ВВП страны.

"Увеличение текущего потребления по линии реализации социального пакета послания. В части потребления, потому что в нем также есть и инвестиционная часть, то есть без учета инвестиций, в текущем году это дополнительно почти 185 миллиардов рублей потребительского спроса, в следующем году почти 400 миллиардов рублей. И далее ежегодно более 400 миллиардов рублей", — сказал Белоусов во время совещания.

"Эти средства будут направлены российскими семьями преимущественно на покупку товаров и услуг: то есть, на закупку товаров пищевой промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и так далее. Только этот фактор даст дополнительно около 1% прироста оборота розничной торговли или соответственно примерно плюс 0,3% прироста ВВП", — сказал первый вице-премьер.

МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ТЕМПОВ РОСТА ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.

"Я назову лишь несколько важных шагов, которые, как мы рассчитываем, позволят нам уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП. Первое — это расширение потребительского спроса с помощью мер социального пакета, формирование дополнительного спроса на российские машины и оборудование как в рамках национальных проектов, так и с программой импортозамещения, которую мы планируем продолжать. Также — увеличение экспортных поставок несырьевых и неэнергетических товаров", — сказал Мишустин на совещании.

Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 года, после переизбрания на пост президента подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Согласно документу, к этому сроку Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция — не превышать 4%. Кроме того, правительство должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора на основе современных технологий. Одна из главных целей указа – снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.

КАБМИН РФ РАССМОТРИТ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Мишустин также сообщил, что правительство России планирует в ходе заседания на следующей неделе рассмотреть поправки в федеральный бюджет, которые готовит Минфин для реализации мер послания.

На совещании премьер заверил, что мероприятия, направленные на увеличение темпов роста экономики, которые планирует реализовать кабмин, будут полностью обеспечены финансированием. Он сообщил, что Минфину поручено оперативно решить эти вопросы и подготовить соответствующие изменения в федеральный бюджет.

"На следующей неделе на заседании правительства мы планируем рассмотреть все эти поправки. И это с уже заложенными в бюджет ресурсами позволит усилить социальную поддержку наших граждан и придать соответствующую динамику развитию экономики", — заявил Мишустин.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

Мишустин заявил также, что правительство РФ намерено более активно реализовывать план мероприятий по трансформации делового климата в России.

План мероприятий "Трансформация делового климата" был утвержден год назад в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В конце января Мишустин подписал распоряжение об уточнении и расширении плана.

"Более активно мы будем реализовывать план трансформации делового климата, а также так называемый "технологический пакет", который в основном касается цифровой экономики. Речь в том числе идет о более качественном технологическом наполнении инвестиций", — сказал Мишустин.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Правительство России планирует доработать закон о защите и поощрении капиталовложений как можно скорее, сообщил также Мишустин.

"Планируем как можно быстрее доработать и принять законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который будет гарантировать стабильность в условиях при реализации крупных инвестиционных проектов", — сказал Мишустин.

Госдума 10 декабря приняла в первом чтении законопроект о реализации новых инвестиционных проектов в РФ на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) при условии его последующей доработки, а также связанные с ним изменения в Налоговый, Бюджетный кодексы и ряд законов, внесенные правительством.

Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил правительству и парламенту ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОБИЛИЗОВАЛО РЕСУРСЫ

Правительство мобилизовало ресурсы для выполнения социальных поручений по итогам послания президента РФ Федеральному собранию и согласовало с Минфином, сообщил Мишустин.

"Фактически мы соответствующие финансовые ресурсы мобилизовали и согласовали с министерством финансов", — сказал он.

Решения, которые были приняты в социальной сфере в послании, по своему масштабу сопоставимы с ранее принятыми национальными проектами, отметил Мишустин.

"Работа по улучшению демографической ситуации направлена на достижение двух обозначенных вами национальных целей: это увеличение продолжительности жизни и естественного прироста населения", — сказал премьер.

МИНТРАНС ПРЕДЛОЖИЛ ИНВЕСТИРОВАТЬ 2 ТРЛН РУБЛЕЙ ИЗ ФНБ В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Минтранс подготовил перечень объектов транспортной инфраструктуры на сумму более 2 триллионов рублей для инвестирования средств Фонда национального благосостояния, заявил Белоусов.

В своем докладе по повышению инвестиций в России Белоусов отдельно остановился на мерах по использованию средств ФНБ.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение до 1 июня текущего года подготовить перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры для финансирования из ФНБ на возвратной основе.

"Предложения по такому перечню в первом приближении уже подготовлены Минтрансом. Эти предложения включают 62 объекта стоимостью более 2 триллионов рублей. Подключим рабочую группу госсовета, будем отрабатывать. В установленный срок планируем завершить и получить результат", — сказал Белоусов.