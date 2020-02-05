МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее сообщалось, что украинское предприятие заключило соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 миллионов рублей. Это стало известно из документации на сайте системы публичных закупок ProZorro. По соглашению, в 2020 году на украинское предприятие должен поступить алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны. В описании закупки не приводится ее цель. Но в описании аналогичной прошлогодней закупки было указано, что алюминий нужен для изготовления заводом основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares для американской компании Northrop Grumman Innovation System.

"Двадцать шестого января текущего года рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке Южмашем алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте предприятия.

В пресс-службе также назвали корректной информацию СМИ, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares.

На предприятии пояснили, что ведут диверсификацию и импортозамещение поставок, пытаясь закупать металл у украинских производителей. "Вместе с тем, это не всегда возможно", — говорится в сообщении.

Конкретно в этом случае происхождение металла, а соответственно, его качество и надежность, непосредственно указывается в конструкторской и рабочей документации на комплектующие ракеты и не может быть изменено производителем.

Пресс-служба признает, что замена российского металла возможна, но это требует проведения большого объема дополнительных работ и немалых затрат со стороны американского заказчика.

В сообщении также подчеркивается, что закупка Украиной алюминия в России не подпадает под санкции, поскольку они сами не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.