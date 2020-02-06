МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В Конституции РФ может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы уже в четверг займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству, сообщил РИА Новости сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас.

"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория". Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки", — сказал Клишас, возглавляющий конституционный комитет Совета Федерации.

По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что территории с особым статусом имеют особенности управления. "К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования", — заявил сенатор.

По словам Клишаса, территории со специальным правовым режимом существуют в ряде федеративных государств, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти территорий федерального подчинения органам и должностным лицам федерального центра.

"Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы", — сказал он.

Клишас отметил, что, в случае реализации такого предложения, федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов Федерации.

"Предложение члена рабочей группы о необходимости закрепления в конституции возможности создания федеральных территорий, которые не будут входить в состав территорий субъектов Российской Федерации, заслуживает особого внимания", — сказал сенатор.