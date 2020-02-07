МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России считает, что в настоящий момент влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику незначительно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. Набиуллина: Годовая инфляция в РФ в I квартале составит около 2%

"Возникли новые вызовы, которые несут новые риски для роста мировой экономики. Так, ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное", — сказала глава ЦБ.

Она также заявила, что адаптация бюджетной и денежно-кредитной политики РФ после кризиса 2014 года завершена, можно говорить о стимулирующей бюджетной политике.

"Считаю важным отдельно обратить внимание на следующее. С 2015 по 2019 год макроэкономическая политика — как денежно-кредитная, так и бюджетная — во многом определялась необходимостью адаптировать нашу экономику к резкому изменению внешних условий, которое произошло в 2014 году, необходимостью повысить степень макроэкономической стабильности, ценовой стабильности, бюджетной устойчивости, снизить зависимость экономики от конъюнктуры сырьевых рынков и геополитических рисков", — сказала она.

"На сегодня эта задача в основном решена, и период адаптации завершен. Произошла бюджетная консолидация, и даже имеется некоторое пространство на проведения стимулирующей бюджетной политики", — продолжила глава регулятора.

По ее словам, годовая инфляция достигла заявленной цели и с 2017 года в среднем составила 3,7%. "Уже осенью прошлого года мы завершили переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Мы ни в коей мере не можем себе позволить легкомысленно обращаться с достижениями прошедших 5 лет. Эти достижения создали фундамент для проведения эффективной контрциклической макроэкономической политики", — отметила Набиуллина.

Председатель Банка России отметила, что эффекты бюджетной и денежно-кредитной политики в значительной мере будут зависеть от поведения, настроений частного бизнеса и граждан, от того, как они отреагируют на снижение процентных ставок, как используют дополнительный доходы — сберегут или потратят.

"Ответит ли бизнес на бюджетный импульс ростом частных инвестиций. Это, в свою очередь, во многом зависит от настроений производителей, потребителей, их веры в завтрашний день, горизонта их инвестиционных проектов и личных планов, от делового климата в целом. Если настроения останутся осторожными, сдержанными, то меры как бюджетной, так и денежно-кредитной политики будут иметь лишь ограниченный эффект для расширения совокупного спроса и устойчивого экономического роста", — добавила она.

Коронавирус можно назвать "черным лебедем", на данный момент оценить его эффект для экономики невозможно, однако ЦБ РФ видит свою задачу в повышении устойчивости экономики к таким вещам, заявила Набиуллина.

"Что касается коронавируса. Мы считает это риском для нашего базового прогноза, мы об этом говорим, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей, все будет зависеть от скорости,… от продолжительности эпидемии. Но на настоящий момент оценка влияния как незначительного, будем оценивать эту ситуацию наряду с другими факторами неопределенности, которые есть", — сказал она.

"Вы сказали это "черный лебедь", да, можно назвать "черным лебедем"…. Наша задача — чтобы финансовая система, макроэкономическая стабильность были обеспечены. Поэтому повышение устойчивости и создание буферов, подушек безопасности во многом повышает устойчивость всей экономики в целом к такого рода "черным лебедям". Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы по отношению к таким неприятным неожиданным вещам", — добавила Набиуллина.