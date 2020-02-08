КИЕВ, 8 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал в стране "Большую стройку" с 1 марта и поручил губернаторам проконтролировать своевременный старт проекта, передает пресс-служба кабинета министров Украины.

"Программа президента "Большая стройка" стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА (облгосадминистраций — ред.) — это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах", — цитирует Гончарука пресс-служба кабмина.

По его словам, пишет пресс-служба, до 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с минрегионом. Из всех областей, которые до 1 февраля должны подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей — в процессе согласования.