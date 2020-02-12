МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Российских запасов легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет никакой паники… Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной… Действительно, были сделаны определенные запасы… Пока драматизировать ситуацию не надо", — сказал Евтухов.

По его словам, пока сделанных запасов хватит как минимум до начала марта. Евтухов также добавил, что замена поставщиков — "самый болезненный процесс", но Минпромторг готов к нему.

"У нас постоянно идет мониторинг по всем отраслям, за которые отвечает наше министерство… Ситуация находится на контроле… На сегодня паники нет", — подчеркнул Евтухов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.