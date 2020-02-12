МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 5,16 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 30,925 миллиарда рублей. Дивиденды НЛМК за четвертый квартал 2018 года составили 5,8 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены на 11%.

В минувшем году компания уже трижды начисляла дивиденды — за первый квартал в размере 7,34 рубля на акцию (43,99 миллиарда рублей в целом), за второй — в 3,68 рубля на бумагу (всего 22,06 миллиарда рублей), за третий — 3,22 рубля (всего 19,298 миллиарда рублей).

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.