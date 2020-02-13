МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю за 2019 год выросла на 2,63 процентного пункта и составила 8,7% годовых, сообщила госкорпорация.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

Инфляция в РФ в 2019 году, по данным Росстата, составила 3%. Таким образом, доходность от размещения пенсионных накоплений превысила инфляцию более чем в 2,5 раза. Доходность инвестирования по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг за 2019 год составила 12,14% годовых против 8,65% годом ранее.

По итогам 2019 года распределенная на счета доходность, по данным Пенсионного фонда России (ПФР), составила 8,63% по расширенному портфелю ВЭБа и 12,08% по портфелю госбумаг. Разница между инвестиционной и распределенной на счета доходностью составила соответственно 0,07% и 0,06%.