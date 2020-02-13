МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 января по 7 февраля снизились на 0,02% и составили 562,2 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 7 февраля составил 562,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.