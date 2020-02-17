РФ в январе увеличила производство золота на 8,1%
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия по итогам января 2020 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в январе 2020 года относительно декабря 2019 года производство золота снизилось на 27,1%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200217/830952000.html