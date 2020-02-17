МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия по итогам января 2020 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в январе 2020 года относительно декабря 2019 года производство золота снизилось на 27,1%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.