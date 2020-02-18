МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с середины 2020 года заработает система расчета социальных выплат, которая позволит людям получать их быстро и без бюрократических проволочек.

"Сегодня все решения, которые озвучены президентом, подкреплены ресурсами. Деньги в бюджете есть. Самое главное, чтобы эти инициативы не утонули в бюрократических разных наших проволочках. Чтобы сегодня получить пособие, нужно пройти большой круг бюрократических процедур", — сказал он в эфире Первого канала в программе "Право на справедливость", комментируя организацию социальных выплат, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральном собранию.

Силуанов привел оценки, что из 18 миллионов человек, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, обращаются за пособием всего около 5 миллионов человек. "Сейчас поставлена задача — сделать так, чтобы получение социальных выплат было простым, доступным и быстрым", — отметил министр. Для этого можно будет прийти "по старинке" в орган социальной защиты и пройти весь круг сбора справок и соответствующих материалов. Второй вариант — оформить документы через МФЦ.

"Но самое простое заключается в том, чтобы через личный кабинет отправить заявление. И органы, которые формируют соответствующую информацию — налоговая служба, Пенсионный фонд — самостоятельно все это сделали. И граждане не ходили бы по бюрократическим инстанциям и собирали эти справки. Эта мера должна заработать со второго полугодия текущего года. Конечно, заработает", — сообщил Силуанов.