МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 11 по 17 февраля вернулась к нулевому уровню после двух недель подряд инфляции в 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,6%, сообщает Росстат.

За период с 28 января по 10 февраля инфляция находилась на уровне 0,1%, а до этого в течение двух недель, с 14 по 27 января, была нулевой.

"За период с 11 по 17 февраля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 100,6% ", — говорится в сообщении.

За отчетный период снизились цены на куриные яйца – на 1,4%, пшено – на 1,1%, мясо кур – на 0,5%, свинину – на 0,4%, говядину, подсолнечное масло, сахар-песок и карамель – на 0,1%.

Одновременно выросли цены на вермишель – на 0,6%, гречневую крупу и макаронные изделия – на 0,4%, стерилизованное молоко и печенье – на 0,3%, сметану и сычужные сыры – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы – 3,6%, помидоры – 2,2%, белокочанную капусту – 1,6%, морковь – 1,2%. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.