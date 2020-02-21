ПОСТРАДАЛИ ЗА ВЕНЕСУЭЛУ

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Их обвиняют в торговле нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти латиноамериканской страны. Однако санкции США затрагивают все операции Rosneft Trading, не только с Венесуэлой. В Госдепе заверяют, что не пытаются повысить цены на нефть санкциями против Rosneft Trading, но надеются, что с ней будут меньше сотрудничать, поскольку ограничения станут предупреждением для потенциальных партнеров компании. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Компании, проводящие с ней операции, в частности, итальянская Eni, пока оценивают американские санкции. США сообщают, что будут общаться с теми, кого могут затронуть ограничения.

В России, в свою очередь, заверили, что санкции против структуры "Роснефти" не повлияют на сотрудничество с Венесуэлой. В самой компании заверили, что ее деятельность на территории страны носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели. Санкции она считает незаконными и необоснованными. Новость об их введении обвалила котировки "Роснефти" на биржах на 5% и повлияла на курс рубля, но это носило краткосрочный характер. Сообщается, что данный вопрос может решаться в судебном порядке. Так, Россия может в рамках ВТО обжаловать незаконные санкции США против Rosneft Trading, а Каракас включит новые санкции в жалобу, поданную ранее в Международный уголовный суд в отношении США.

НЕФТЯНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

На фоне новых американских санкций президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли и подписал указ о большой реформе. Он создал для этого президентскую комиссию. По словам Мадуро, создаваемая комиссия будет обладать необходимыми полномочиями для трансформации всей нефтяной отрасли "от А до Я". Ее целью станет увеличение нефтедобычи в 2 раза, до 2 млн баррелей в сутки, в этом году. О том, какие действия для этого предпримет комиссия, Мадуро не говорил, но, возможно, будет усилена охрана перевозящих нефть судов и прочей инфраструктуры, поскольку санкции в первую очередь ударят по компаниям, участвующим в схеме поставок венесуэльской нефти, причем, не только российским. Это, к примеру, Trafigura и индийские получатели нефти.

Однако, по мнению экспертов, создание комиссии вряд ли сможет изменить ситуацию с коллапсом венесуэльской нефтяной добычи. Сейчас она "зажата" не только санкционным давлением, но и структурными ограничениями в виде колоссальной нехватки как национальных инфраструктурных мощностей, так и квалифицированного трудового ресурса. Скорее всего, придется решать проблему транспортировки заново, а это еще больше будет сдерживать развитие добычи в Венесуэле. Кроме того, необходимо расширение рынков сбыта. В настоящее время основными покупателями являются Индия и Китай, но кардинального роста объемов спроса со стороны этих экономик не наблюдается. Со стороны Китая в краткосрочной перспективе возможно даже сокращение потребности в венесуэльской нефти. В этой ситуации увеличение добычи вдвое, как заявляет Мадуро, является скорее громкими словами, нежели реальной целью.

И СНОВА ДЕЛО "ЮКОСА"

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Изначально, в 2014 году, третейский суд в той же Гааге постановил взыскать с РФ эту сумму. Сразу после этого решения бывшие акционеры нефтяной компании обратились в суды ряда европейских стран с требованием арестовать российское государственное имущество. В итоге, в июне 2015 года арест на некоторые активы, которые сочли российскими, был наложен во Франции и Бельгии. Однако спустя два года это решение отменил Окружной суд Гааги. Теперь же это отказное решение тоже оказалось отменено.

В Россия пока анализирует данное решение, однако Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Россия аргументировала свою позицию в том числе тем, что экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и управляли активами компании через систему так называемого "русского сэндвича". По заявлениям защиты, сверху располагались "контролирующие всех и вся олигархи", посередине – компании-пустышки в так называемых "налоговых гаванях" с ничего не решающими "директорами-импотентами", а в самом низу – сама НК "ЮКОС". Кроме того, по мнению российской защиты, рассмотрение этого спора в Гааге само по себе ошибочно, так как российское законодательство не позволяет выносить в международный арбитраж спор по налоговым мерам, который относится к государственной публичной политике. В любом случае, данное решение противоречит российскому законодательству и платить РФ не обязана, считают в Госдуме и Совфеде.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА КОРОНАВИРУС

Минфин согласился с оценкой Минтранса размера компенсаций авиакомпаниям РФ в 1,6 миллиарда рублей в счет ущерба, вызванного приостановкой полетов в Китай. Из-за коронавируса с 1 февраля закрыты все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме ряда рейсов "Аэрофлота", а с 14 февраля приостановлены все чартерные рейсы. При этом сроков выплат пока не объявлено, равно как и их источников. Обсуждается выделение денег из резервного фонда правительства, однако и здесь решения пока не принято. Сами авиаперевозчики тоже провели оценку ущерба. Так, авиакомпания "Якутия" рассчитывает получить 400 млн рублей компенсации в связи с приостановкой полетов в КНР, и уже предъявила заявку.

Аналогичные меры предпринимают и зарубежные авиаперевозчики. Так, правительство Южной Кореи планирует предоставить экстренные кредиты на 300 млрд вон (примерно 250 млн долларов) своим лоукостерам, несущим убытки из-за падения спроса и отмены рейсов в Китай. Впрочем, убытки могут коснуться не только авиарынка, но и прочих отраслей, которые также ждут компенсаций. Прежде всего, под ударом туризм. В Российском союзе туриндустрии констатировали, что туристы РФ заняли выжидательную позицию и не спешат покупать туры на международные морские круизы из-за опасения заразиться коронавирусом или оказаться запертыми на судне из-за карантина. Ассоциация туроператоров России намерена в ближайшие дни послать обращение во властные органы с просьбой рассмотреть возможность поддержки туристического бизнеса, который понес потери в связи со вспышкой заболевания.

WILDBERRIES И ЕГО ХОЗЯЙКА

Соосновательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав бессменного лидера прошлых лет — президента компании Inteco Management Елену Батурину. По данным издания, состояние Бакальчук за год выросло на 400 млн долларов, составив на 20 февраля 1,4 млрд долларов. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и на 20 февраля составляет 1,2 млрд долларов. Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.

Wildberries за 2019 год выполнила 164 млн заказов, — вдвое больше, чем год назад, настолько же вырос ассортимент — с 1,8 до 3,6 млн наименований, и число поставщиков — до 19 тысяч, пишет журнал. По его версии, Wildberries стал крупнейшим онлайн-продавцом в РФ. Собственная сеть пунктов выдачи заказов компании превысила 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах Wildberries выйти на рынок Польши, а в январе текущего года компания запустила там продажи. Она также изучает варианты сотрудничества с Францией и Германией, а Минпромторг РФ заявил, что заинтересован в размещении логистического центра Wildberries в ФРГ.