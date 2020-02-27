МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Evraz Plc по итогам 2019 года по МСФО упала в 6,8 раза по сравнению с прошлым годом и составила 365 миллионов долларов, сообщается на сайте компании.

Консолидированный показатель EBITDA составил 2,601 миллиарда долларов, снизившись на 31,1% по сравнению с 2018 годом, рентабельность по EBITDA снизилась до 21,8% (в 2018 году — 29,4%).

Снижение показателей обусловлено более низкими ценами на ванадиевую и угольную продукцию, а также ростом затрат, поясняет компания.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович (доля голосующих акций — 28,77%), а также его партнеры Александр Абрамов (19,41%) и Александр Фролов (9,69%). В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% — до 13,019 миллиона тонн.