МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 18 по 25 февраля вторую неделю подряд оставалась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 0,6%, сообщает Росстат.

За период с 28 января по 10 февраля инфляция находилась на уровне 0,1% в неделю, а до этого в течение двух недель с 14 по 27 января была нулевой.

"За период с 18 по 25 февраля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 100,6%", — говорится в сообщении.

С 18 по 25 февраля цены снизились на куриные яйца – на 1,1%, баранину – на 0,6%, пшено – на 0,5%, шлифованный рис – на 0,4%, сахар-песок и пшеничную муку – на 0,3%, свинину – на 0,2%, мясо кур, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло – на 0,1%.

Одновременно выросли цены на гречневую крупу – на 0,6%, стерилизованное молоко и шоколадные конфеты – на 0,4%, пастеризованное молоко и макаронные изделия – на 0,3%, говядину, полукопченую колбасу, сметану и творог – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на помидоры – 3,9%, огурцы – 1,2%. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.