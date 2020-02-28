РЫНКИ ПОДДАЛИСЬ ПАНИКЕ

Главным событием недели стал обвал, потрясший мировые рынки на фоне страхов, что коронавирус выйдет из-под контроля и примет характер пандемии, что повредит мировой экономике. Индексы и котировки нефти падали столь стремительно, что иногда в течение дня несколько раз пробивали очередные психологические отметки. Периоды коррекции были очень незначительными, и за неделю спад на биржах в совокупности составил более 10%. Отметка в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи была пробита вниз в середине недели, и затем просадка продолжилась. В пятницу индекс опускался ниже 2800 пунктов впервые с октября 2019 года. Аналогичная ситуация складывается и на мировых биржах – по 3-5% в день теряют американские и европейские индексы, а среди азиатских площадок пальму первенства по темпам обвала держит Китай.

Нефтяные котировки также продолжают падать из-за рисков вокруг спроса, связанных с коронавирусом. Так, нефть Brent рухнула ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года. Рубль также терял к основным валютам, доллар подскакивал выше 67 рублей впервые с начала осени прошлого года, а евро стремится к 75 рублям. Внешний фон остается крайне неблагоприятным для всех валют на развивающихся рынках, но на рубль давит еще и обострение ситуации в Сирии. Золото, как защитный актив, напротив преимущественно дорожало на рисках вокруг распространения заболевания. Эксперты, ранее называвшие эту ситуацию временным явлением, поддались всеобщей панике и теперь высказывают мнение, что отрицательная динамика на рынках, возможно, пришла "всерьез и надолго". Не исключено, что регуляторам придется рассмотреть варианты поддержки экономики, в частности, понижение ставок и финансовые "вливания".

ТЯЖЕЛАЯ ПОСТУПЬ КОРОНАВИРУСА

В начале недели стало ясно, что вирус вырвался за пределы Китая и начал большое шествие по планете. В большинстве стран были отмечены новые случаи заражения. Коронавирус проник даже в Черную Африку и Латинскую Америку. Эксперты, чиновники и бизнес вдруг осознали, что проблема приобретает масштабный характер — подвижность населения падает, предприятия останавливают свои мощности и пересматривают прогнозы по выручке. Многие компании наложили запрет на поездки сотрудников за рубеж, что ставит под вопрос проведение форумов и корпоративных мероприятий. В частности, отменен Женевский международный автосалон, его организаторы уже подсчитывают убытки. Страны Европы ожидают замедления темпов роста ВВП в 2020 году, а экономисты понижают прогноз по росту мирового ВВП – пока на десятые доли процента. Это коснется и России: по словам главы Минфина Антона Силуанова, только от снижения товарооборота с КНР РФ теряет 1 млрд рублей в день.

На этом фоне многие страны ограничивают перемещение граждан и товаров, а то и вовсе закрывают границы. Не стала исключением и Россия: на этой неделе в дополнение к уже существующим ограничениям на сообщение с КНР добавились Южная Корея, Иран и Италия. С начала марта с Южной Кореей приостанавливается авиасообщение, не считая отдельных рейсов. Ограничена выдача виз в Иран и из него, но авиасообщение пока сохраняется. РЖД отменили поезд Москва-Ницца, проезжающий через Верону и Милан, однако авиасообщение также остается. Ведомства рекомендуют россиянам воздержаться от поездок в эти страны и обещают компенсировать затраты на туры и авиабилеты. По данным АТОР, потери российских туроператоров из-за ограничений по коронавирусу предварительно уже оцениваются в 27 млрд рублей.

ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ ПО КРЫМУ

На фоне коронавирусных страхов малозамеченной прошла информация о том, что президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года его предшественником Бараком Обамой. По словам Трампа, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Такого сценария ожидали большинство экспертов – на фоне набирающей обороты избирательной кампании в США Трамп не мог оказаться от санкций, поскольку они отвечают запросу на "борьбу с Россией" в американском обществе.

Тем не менее, это не грозит России никакими новыми проблемами, поскольку в условиях санкций она живет с 2014 года. С учетом того, что в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ, не исключено, что со временем европейские санкции отойдут в прошлое. Тогда США либо останутся "в гордом одиночестве", либо вынуждены будут также отменить санкции. Однако весьма вероятно, что делать это предстоит уже новому главе Белого дома, полагают эксперты.

БЕЛОРУССИЯ И НЕФТЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой неделе вновь заявил, что договорился с Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра. Однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности. После того, как на прошлой неделе новость о согласовании механизма компенсации появилась в СМИ со ссылкой на Лукашенко, российские чиновники заверили, что подобных решений не готовится – обсуждалось лишь снижение премии российским компаниям при поставке нефти в республику, но не ее полная отмена. В Кремле также высказали мнение, что нельзя навязывать российским нефтяным компаниям невыгодные условия по поставкам нефти Белоруссии, которые не соответствовали бы российской и международной ценовой конъюнктуре. Другой разговор – компенсация за поставки "грязной" нефти по "Дружбе": Минск подписал протокол о ней из расчета 15 долларов за баррель, что сопоставимо с другими странами.

Нет ясности и с поставками нефти на белорусские НПЗ. На этой неделе появились новости о том, что в марте для переработки на белорусские планируется поставить порядка 1 миллиона тонн нефти. Это должно обеспечить эффективную загрузку мощностей. Сообщалось, что группа "Сафмар" в марте может поставить в Белоруссию 230-300 тысяч тонн нефти, а "Роснефть" и "Татнефть" могут возобновить поставки, прекращенные с начала этого года. Кроме того, могут появиться пять совсем новых для Белоруссии поставщиков. Общие объемы запланированных поставок по ним озвучены не были. Позже в "Белнефтехиме" эту информацию частично опровергли, заявив, что переговоров с "Роснефтью" и "Татнефтью" не ведется. В "Транснефти" же сообщили, что речь идет о предварительных заявках, которые до середины марта могут быть изменены.

СБЕРБАНК И ВТБ ОТЧИТАЛИСЬ

Сразу два крупнейших банка РФ – Сбербанк и ВТБ – опубликовали на этой неделе отчетность по МСФО. Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году с учетом эффекта от продажи Denizbank выросла на 1,6% — до 845 млрд рублей, что оказалось лучше прогноза. Достаточность капитала первого уровня Сбербанка на конец 2019 года составила 13,41%, таким образом, цель для выплаты дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО достигнута, следует из отчетности. Кроме того, Сбербанк в 2019 году нарастил кредиты физлицам на 16,8%, компаниям — сократил на 3,2%. Расходы Сбербанка на резервы за весь год снизились на 3% по сравнению с прошлым годом и составили 149,5 млрд рублей.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2019 год выросла на 12,9%, до 201,2 млрд рублей, расходы на резервы снизились на 33,2% и составили 103,3 млрд рублей. Это произошло на фоне высокого роста комиссионных доходов и улучшения качества активов. Чистые процентные доходы за 2019 год составили 440,6 млрд рублей по сравнению с 439,7 млрд рублей годом ранее. Чистая процентная маржа в 2019 году составила 3,4% по сравнению с 3,7% годом ранее. Данные по ВТБ также оказались лучше прогнозов.

ТОРГИ КРУГЛЫЕ СУТКИ

Московская биржа планирует 2 марта 2020 года начать тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций сначала по 25 наиболее ликвидным бумагам из индекса Мосбиржи, а в конце мая запустить торги на вечерней сессии. В вечернее время торги будут проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Операции РЕПО в период вечерней сессии проводиться не будут. Мосбиржа приглашает всех участников торгов принять участие в тестировании. Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками, полагают на бирже.

Позднее – в 2021 году – Мосбиржа намерена запустить утренние торги на валютном и срочном рынках и обсуждает время запуска торгов и итоговый вариант с участниками рынка. В настоящее время торги на этих рынках проводятся с 10.00 до 23.50 мск. Ранее биржа сообщала, что на срочном и валютном рынке рассматривается возможность организации утренней торговой сессии (с 03.00 до 10.00 утра) для основных инструментов обоих рынков. Таким образом, период торговли валютными парами и производными инструментами может быть расширен с 13 часов 50 минут до 20 часов 50 минут в сутки.

СУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ТИНЬКОВУ

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. Основатель и акционер TCS Group в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США. Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается решения потенциальных налоговых вопросов. В компании отметили, что данная ситуация не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф". Тиньков присутствует на этих судебных слушаниях в качестве частного лица, эта ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы "Тинькофф", подчеркнули в компании. Там же напомнили, что Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году.

При этом в пятницу бумаги TCS Group обвалились на 12% на Мосбирже на фоне налоговых вопросов США к Тинькову. По словам экспертов, у США принципы налогообложения отличаются от наших. Там налоги платят все граждане независимо от места проживания. Вопрос поэтому, действительно, может быть связан только с личными финансами бизнесмена. Однако слушания все равно могут косвенно негативно сказаться на его бизнесе.