МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в слитках в 8,37 раза в сравнении с годом ранее – до 116,075 тонны против 13,87 тонны в 2018 году, сообщили агентству Прайм в ФКУ "Российская государственная пробирная палата" при Минфине, осуществляющего госконтроль по ввозу и вывозу из РФ драгоценных металлов и драгоценных камней.

При этом Банк России в 2019 году значительно сократил закупки монетарного золота для пополнения государственных золотовалютных резервов — на 42% в сравнении с 2018 годом, до 158,6 тонны, и на 1 января 2020 года резервы составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

Как сообщал ранее "Коммерсант", российские банки на конец 2019 года имели на своих металлических счетах 92 тонны драгоценных металлов в золотом эквиваленте против 38 тонн на начало года.

По прогнозу Союза золотопромышленников, всего в России по итогам 2019 года ожидается производство 350 тонн золота, в том числе 314 тонн первичный металл, – это добыча (280 тонн), попутное извлечение (17 тонн) при добыче и производстве цветных металлов, и в концентратах (17 тонн).