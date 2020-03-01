МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон отменяет малоэффективные плановые проверки, которые проводились в рамках надзора за торговым мореплаванием и были призваны обеспечивать безопасность плавания во время лова.

Как ранее отмечал Минсельхоз, в морском рыбном промысле сейчас задействованы 907 компаний и 2342 судна, подлежащих государственному надзору. При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году было выявлено пять нарушений закона, а в 2017 и 2018 годах ни одного.

Для обеспечения безопасности мореплавания Росрыболовство намерено совершать внеплановые выездные и документарные проверки по результатам плановых осмотров как ситуативные меры реагирования, а также делать акцент на профилактику нарушений обязательных требований и контрольные мероприятия без взаимодействия с юрлицами и ИП.