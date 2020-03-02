МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале увеличился до 48,2 пункта с 47,9 пункта в январе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Отмечается, что российские производители указали на дальнейшее ухудшение рыночных условий в феврале, однако самое медленное за шесть месяцев. Частично причиной более медленного ухудшения деловой ситуации стало минимальное сокращение новых заказов с июля 2019 года, указывается в сообщении.

Как сообщает Markit, производство в феврале снижалось в условиях слабого спроса, причем темпами, аналогичными тем, что наблюдались в январе, на фоне слабой покупательской способности клиентов. При этом некоторые российские производители отметили "небольшие успехи" на новых рынках. Спрос от иностранных клиентов в феврале снижался самыми медленными темпами за семь месяцев, указывается в сообщении.

По данным Markit, цены на сырье в отчетном месяце росли незначительными темпами на фоне снижения покупательской активности. Кроме того, закрытие заводов в Китае из-за вспышки коронавируса привело к ухудшению работы поставщиков в феврале. "Сроки выполнения заказов в российском производственном секторе удлинились, поскольку компании столкнулись с существенным дефицитом", — отмечается в сообщении.

"Слабый спрос продолжал оказывать давление на российский производственный сектор, так как сокращение объемов производства и новых заказов продолжилось в феврале. Тем не менее, снижение общих продаж замедлилось, так как сектор продемонстрировал некоторые признаки восстановления, несмотря на сложные условия внутреннего спроса", — прокомментировала результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Она также отметила, что уровень инфляции закупочных цен упал до минимального уровня за одиннадцать лет. "Снижение покупательской активности дало производителям преимущество в переговорах с поставщиками, при этом компании по-прежнему имели возможность перекладывать расходы на клиентов путем более быстрого увеличения отпускных цен", — добавила Джонс.