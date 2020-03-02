МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на смягчение требований валютного контроля при экспорте российской продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В частности, проект устанавливает возможность признания российских экспортеров исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения ими страховых выплат в иностранной валюте или валюте РФ от страховых организаций — резидентов при условии, что сумма такого возмещения не меньше суммы неисполненных обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту).

В перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, проектом включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

В целях предотвращения незаконного вывода средств за рубеж путем использования услуг российских страховых компаний Банк России наделяется полномочиями по формированию списка страховщиков, которые не могут страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по контрактам, а также установить основания для включения страховых организаций в этот список и исключения из него.

Вносимые в закон о валютном регулировании и контроле изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, будут способствовать автоматизации и упрощению механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям, пояснял ранее кабмин.