МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать условия для выполнения приоритетных для жителей муниципальных образований мероприятий в сфере благоустройства городской среды, проведения культурных и спортивных мероприятий, а также обустройства объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий.

Отмечается, что определение приоритетных мероприятий будет происходить жителями с помощью открытого голосования или конкурсного отбора.

"Правительству Российской Федерации… обеспечить создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемых с учётом их мнения (путём проведения открытого голосования или конкурсного отбора)", — говорится в поручениях по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, опубликованных на сайте Кремля.

Кабмину также поручено обеспечить возможность направления на осуществление этих мероприятий по истечении трёх лет не менее 5% расходов местного бюджета.

"При этом предусмотреть внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление правовых основ инициативного бюджетирования ("народный бюджет") как дополнительного механизма решения приоритетных для жителей муниципального образования (его части) вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, включая определение источников финансового обеспечения реализации инициативных проектов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что правительству поручено обеспечить возможность финансирования проектов за счёт бюджетных средств РФ, а также за счёт средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и личных средств граждан. Срок – 1 октября 2020 года.