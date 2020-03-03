МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ выявила большое количество недостоверных данных в государственных информационных системах паспортно-визовых документов и миграционного учета, говорится в материалах ведомства по итогам проверки использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию государственной системы миграционного и регистрационного учета "Мир".

"Государственная система паспортно-визовых документов нового поколения и государственная система миграционного учета — две основные, из которых состоит "Мир". Однако электронное взаимодействие между ними не всегда налажено", — отмечается в документах. По данным аудиторов, система содержит неполные и неактуальные данные.

"Например, в информационных системах, входящих в "Мир", у одного и того же гражданина мог быть указан разный пол. При смене фамилии не во всех записях отражается предыдущая. Кроме того, в досье на иностранного гражданина были указаны несколько дат въезда при отсутствии дат выезда. В итоге можно констатировать, что полнота, достоверность и актуальность данных в полной мере не обеспечены", — цитирует ведомство аудитора Алексея Каульбарса.

Другой пример, который характеризует общее состояние "Мира" – это входящая в него информационная система "Российский паспорт". В ней содержится большое количество недостоверных сведений о паспортах отдельных граждан, получивших статус "недействителен". В итоге только за первое полугодие 2019 года в систему было внесено свыше 114 тысяч изменений.

Аудиторы отмечают, что централизацией информационных ресурсов до 2016 года занималась ФМС, но после того, как ведомство было упразднено, работа остановилась. Теперь вопросом занимается МВД, планируя к 2021 году модернизировать государственную систему миграционного учета. Параллельно ведомство намерено создать единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета. Данные работы пройдут в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и обойдутся бюджету в 2 миллиарда рублей, отмечает Счётная палата.

Всего, по данным аудиторов, на создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность в 2017–2022 годах в бюджете предусмотрено 50,246 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда в 2017 году, 6,9 миллиарда в 2018 году и более чем по 10 миллиардов в 2019-2022 годы. Основная часть бюджетных ассигнований – около 80% – приходится на МВД.