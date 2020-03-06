МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Почти три четверти россиян поддерживают инициативу по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование сервиса проводилось в феврале-марте 2020 года методом интернет-опроса среди 5 тысяч респондентов со всей России.

"В целом по стране 74% опрошенных одобряют инициативу по предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам и считают ее полезной, только 3% россиян высказались отрицательно. Еще 23% респондентов относятся к ней нейтрально. Больше всего государственную инициативу одобряет возрастная аудитория: в группе респондентов "55 плюс" за такой подход выступают 86% респондентов", — говорится в документе.

Отвечая на вопрос, какие именно ресурсы должны войти в перечень бесплатных, россияне называли государственные информационные ресурсы, порталы, связанные с ЖКХ и госуслугами, а также сайты федеральных и региональных органов власти (88%). Добавление в список соцсетей поддержали 54% опрошенных, почтовых сервисов — 61%, сайтов объявлений — 46%, а поисковиков — 64%.

"Результаты опроса показали, что россияне испытывают потребность в бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам, и реализация такого проекта может стать популярным шагом со стороны государства. Теперь необходимо определить критерии социальной значимости таких ресурсов и объем трафика, который они потребляют. Именно от него зависит финансовая нагрузка, которая, вероятно, ляжет на плечи операторов связи. Также необходимо проработать механизм возмещения расходов и потерь операторов, который потребует изменений на законодательном уровне", – прокомментировала руководитель отдела маркетинговых исследований "Авито" Ольга Барабашева.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране. Предполагается, что плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.