ФРС ВСТУПАЕТ В БОЙ

Во вторник американский Федрезерв показал, что настроен серьезно на борьбу с последствиями коронавируса для экономики. Неожиданно для всех он понизил учетную ставку до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%. В последний раз такое было во время кризиса 2008 года. Регулятор пояснил, что распространение этого вируса по планете уже вызвало обвал рынков в конце февраля и чревато новыми экономическими проблемами. Если ранее глава ФРС Джером Пауэлл действовал без оглядки на призывы президента Дональда Трампа снижать ставку, то теперь они выступили в едином ключе. Но эти действия скорее напугали, чем обрадовали рынки, поскольку могут сигнализировать об опасности для мировой экономики, которая еще не учтена в ценах. Поэтому после резких скачков вверх-вниз до конца недели динамика котировок отличалась повышенной волатильностью, и в ближайшее время эксперты ждут продолжения этого тренда.

Очередное заседание ФРС запланировано на 17-18 марта, и главной интригой остается дальнейшая тактика регулятора. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ведомству Пауэлла стоит взять паузу, как минимум, до апреля, иначе на рынках воцарится паника. Кроме того, следует подождать реакции экономики на снижение ставки, а также решений других регуляторов. Однако Федрезерв традиционно действует по своему разумению. На этой неделе он сообщил в "Бежевой книге", что ситуация с коронавирусом негативно отразилась на поездках и туризме, а также вызвала задержки в цепи поставок товаров и комплектующих в США, при этом промышленный сектор укрепился во многих округах. Делать на основании этого какие-либо прогнозы рано, но эксперты ничего не исключают.

В ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Другие регуляторы пока воздерживаются от резких шагов – примеру ФРС США пока последовал лишь Банк Гонконга. Но заседания тех, от кого ждут экстренных мер – ЕЦБ и Банка Японии – запланированы на следующую неделю. Оба они уже заявили, что постоянно мониторят ситуацию и готовы к любым действиям для поддержки экономики – начиная от программ количественного смягчения до прямых финансовых вливаний в экономику. Власти Британии и Банк Англии также готовы поддержать экономику страны на фоне вспышки коронавируса. Главные мировые финансовые организации – Всемирный банк и МВФ – выступили с совместным заявлением о том, что готовы поддержать страны, чья экономика пострадала от заболевания. Они намерены использовать все доступные инструменты в максимально возможной степени, включая экстренное финансирование, рекомендации по вопросам политики и техническую помощь.

Параллельно страны, организации и компании настоятельно рекомендуют всем максимально ограничить перемещения и не ездить в другие страны, чтобы не подхватить там вирус. Негативный настрой связан особенно с поездками в страны, наиболее неблагополучные по эпидситуации. Коронавирус повлек за собой отмену масштабных и значимых для экономики мероприятий – так, решено отказаться от запланированного на начало июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это вызвано заботой о здоровье участников и гостей мероприятия. Отмена ПМЭФ многим влетит в копеечку — ведь компании уже оплатили участие, вложились в подготовку, однако в основном они выразили понимание и согласие с этим решением. На неопределенный срок перенесен и Красноярский экономический форум, который должен был состояться 19-21 марта.

ОПЕК+ ПОВЫШАЕТ ГРАДУС

Еще одним последствием вспышки коронавируса стали разногласия в стане участников ОПЕК+ по дальнейшей реализации соглашения о сокращении нефтедобычи. В четверг страны картеля приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Сама ОПЕК готова сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а остальные 500 тысяч баррелей предлагает взять на себя союзникам по альянсу, в том числе России. Официальная позиция России по возможному дополнительному сокращению добычи нефти ОПЕК+ пока не известна. По данным источников, российская делегация высказалась против дополнительных сокращений добычи, предложив только продление соглашения. Более того, глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул эту встречу до ее завершения, что негативно повлияло на нефтяные цены.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, однако, уверен в счастливом завершении истории, что несколько успокоило рынок. В пятницу участники ОПЕК+ должны принять окончательное решение, и это может стать главным событием дня. На фоне неопределенности со сделкой нефтяные цены нефтяные котировки падают в пределах 5%. Однако эксперты высказывают мнение, что даже в случае достижения компромисса между всеми участниками сделки относительно снижения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года стабилизации на рынке нефти может не наступить, поскольку фактор коронавируса еще не отыгран. Если же договоренности не будет, возможен новый резкий обвал цен.

УКРАИНА МЕНЯЕТ КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ

Значимые перемены произошли и в политике соседней Украины. Верховная Рада в ходе внеочередного заседания в среду отправила в отставку премьера Алексея Гончарука, назначив новым главой правительства бывшего вице-премьера – министра по развитию общин и территорий Дениса Шмыгаля. Также был утвержден новый состав кабмина. При этом не были назначены главы Минэнерго, Минобразования, Минкульта и министерства агропромышленного комплекса (АПК). Вакантными в новом правительстве остаются пять – шесть должностей, которые, как обещает Шмыгаль, будут укомплектованы в ближайшее время.

По его словам, обновленный кабинет продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами, и приоритеты во внешней политике не изменятся. Эксперты не ждут серьезных перемен и во внутренней политике Украины – в условиях нехватки средств на погашение долговых выплат новому премьеру придется идти на непопулярные реформы, но что-либо изменить кардинально в сложившейся системе власти у него не получится. Нет шансов улучшить и ситуацию в экономике – интерес к Украине в мире падает, и уже мало кто готов кредитовать ее даже исходя из политических соображений. Это означает, что кредит доверия новому кабмину будет так же быстро исчерпан, и уже в этом году вероятны очередные отставки.

ВЭБ ЛИШИЛСЯ "ДОЧКИ" НА УКРАИНЕ

В поисках средств для пополнения бюджета Украина, нарушив нормы международного права, продала на аукционе 4 марта акции украинской "дочки" ВЭБа — Проминвестбанка — неизвестному покупателю. Ранее на этой неделе Арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка, однако ВЭБ опасался, что, несмотря на это, Украина все равно проведет аукцион. Так впоследствии и произошло. Эксперты отметили, что это стало одним из непопулярных решений президента Владимира Зеленского. Он вынужден, с одной стороны, искать деньги на погашение долгов, с другой – делать реверансы националистам, с третьей – помогать "исконно украинским" банкам забирать себе платежеспособных заемщиков, а именно с такими работают российские "дочки", которых активно выдавливают из Украины.

Как отметили представители ВЭБа, они приложат "все законные усилия к компенсации своих потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций". Потенциально ВЭБ может рассчитывать на возможное взыскание убытков за неисполнение решения чрезвычайного арбитража, в том числе, и таким путем. Однако для этого ему необходимо будет доказать их связь с незаконной продажей акций его структуры, считают юристы. Это очень сложно сделать, поскольку в случае с ВЭБом речь идет об усилиях частного лица, хоть и принадлежащего государству. Другое дело, когда государство требует наложения ареста на активы, принадлежащие иностранным лицам. В этом случае шансов больше, но пойдут ли на это российские власти на фоне некоторого смягчения отношений с Киевом при Зеленском – большой вопрос.

ДЕШЕВЛЕ НЕФТЬ – МЕНЬШЕ ВАЛЮТЫ

Минфин в марте сократит ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу в 1,8 раза. Их объем в период с 6 марта по 6 апреля составит 133,3 млрд рублей — по 6,3 млрд рублей в день. Это минимальное значение с начала 2018 года, когда заработало действующее бюджетное правило, по которому доход от нефти, превышающий порог отсечения, идет в ФНБ. В предыдущий период — с 7 февраля по 5 марта — покупки составляли 214,2 млрд рублей, или 11,3 млрд в день. По мнению экспертов, это обусловлено падением цен на нефть, из-за чего сокращается объем дополнительных нефтегазовых доходов. В феврале средняя цена марки Urals, которая взята за основу при формировании порога отсечения, составила 54 доллара за баррель против 61,7 долларов в январе. В целом за февраль бюджет недополучил почти 40 млрд рублей.

По мнению экспертов, действия министерства на валютном рынке могут снизить спрос на риск на российском рынке акций в ближайшие недели в пользу "качественных" активов. Это несколько стабилизирует волатильность, но, если цены на нефть продолжат падать, идея инвестиций из накопленных средств ФНБ окажется под большим вопросом. Ранее предполагалось направить на это до 300 млрд рублей после превышения размера ФНБ уровня 7% от ВВП. Однако даже в условиях роста спроса на нефть и благополучной конъюнктуры эта идея не была востребована. Против нее выступает, к примеру, руководство ЦБ. Дальнейшее падение цен на нефть усилит позиции противников инвестиций средств ФНБ – у них появятся дополнительные аргументы в поддержку своей точки зрения, полагают эксперты.

ТИНЬКОВУ ГРОЗИТ ТЮРЬМА

Российский банкир Олег Тиньков был на прошлой неделе задержан в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций в США. Сообщается, что на момент выхода из американского гражданства рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. По закону США, Тиньков должен был заплатить налоги со всей суммы, в которую оценивались имевшиеся у него акции. Согласно логике обвинения, он сознательно занизил свой доход и объем состояния в декларации.

Всего в опубликованном в пятницу обвинительном заключении два пункта обвинения, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы. В совокупности возможный срок заключения может составить до шести лет. Тинькову также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы. Как сообщили в TCS Group, основателем которой Тиньков является, он останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание. Команда его юристов работает над максимально быстрым решением этой проблемы.



