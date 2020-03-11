МОСКВА, 11 мар — Dow Jones. Власти Великобритании в среду предприняли совместные меры поддержки экономики перед лицом эпидемии коронавируса. Банк Англии снизил ключевую процентную ставку всего за несколько часов до того, как министр финансов Великобритании должен представить программу налогово-бюджетного стимулирования.

Банк Англии

Банк Англии неожиданно понизил ставку - на 50 б.п., до 0,25%

Данные меры могут стать самым скоординированным денежно-кредитным и налогово-бюджетным стимулированием. Другие центральные банки мира, в том числе Федеральная резервная система США, также снизили ключевые процентные ставки, а власти других стран предприняли шаги в сторону поддержки компаний и физических лиц, но нигде больше не наблюдалось столь тесное сотрудничество.

"Банк координирует свои действия с действиями Министерства финансов, о которых будет объявлено позднее сегодня в рамках презентации бюджета, чтобы обеспечить максимальную эффективность наших инициатив", — заявил управляющий Банка Англии Марк Карни.

Наряду со снижением ключевой процентной ставки до 0,25% с 0,75% Банк Англии запустил новую программу финансирования кредитования малого бизнеса на сумму 100 млрд фунтов, а также снизил требования к капиталу, вследствие чего у банков должны появиться дополнительные 190 млрд фунтов на кредитование.

"Это очень большой пакет мер", — сказал Карни.

По его словам, руководство банка было осведомлено о планах правительства, которые будут объявлены позднее в среду.

Центральный банк сохраняет способность обеспечить дальнейшее стимулирование экономики в случае необходимости, добавил Карни, и его мнение разделяет Эндрю Бейли, который заступит на пост управляющего Банка Англии в понедельник.

Федеральная резервная система (ФРС) США

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Британский фунт упал на решении Банка Англии, но не слишком сильно, так как инвесторы ожидали подобного шага от центрального банка.

В Комиссии по регулированию банковской деятельности Великобритании предостерегли банки против увеличения выплат дивидендов акционерам или же бонусов сотрудникам в ответ на осуществленное стимулирование.

Руководство центрального банка также объявило о создании программы финансирования, призванной поддержать кредитование малого бизнеса, пострадавшего от эпидемии.

Некоторые коммерческие банки будут не способны снизить процентные ставки по депозитам и ставки по кредитованию, которое они предоставляют компаниям, отметили в Банке Англии. Эти коммерческие банки получат дешевое финансирование, которое они смогут направить на кредитование компаний. Объем данной программы может достичь 100 млрд фунтов, добавили в центральном банке.

Комитет по финансовой политике Банка Англии разрешил банкам использовать капитал, который ранее они должны были накапливать в последние годы в рамках программы, известной как контрциклический буфер капитала. Данное решение также должно оказать поддержку кредитованию компаний в условиях замедления темпов экономической активности.

"Нет причин для того, чтобы текущий шок превратился в повторение 2008 года", — сказал Карни.

— Автор Jason Douglas, jason.douglas@wsj.comwrote; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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