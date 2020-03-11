МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2020 года снизилось на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 16 миллиардов долларов, следует из предварительной оценки ЦБ.

"По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2020 года сократился до 16 миллиардов долларов, или на 6,6 миллиарда долларов, по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Как поясняет ЦБ, такая динамика сложилась главным образом под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры в феврале 2020 года, обусловившей снижение экспорта топливно-энергетических товаров и, как следствие, уменьшение положительного сальдо торгового баланса. При этом совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций сократился незначительно.